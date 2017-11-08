Украинские студенты получат стипендии от 490 до трех тысяч гривен – МОН

Такие данные распространили в пресс-службе Минобразования. Согласно данным - академическая стипендия для учеников ПТУ будет составлять 490 грн. Для учащихся вузов III уровня аккредитации, которые учатся на младшего специалиста обычная стипендия будет составлять 980 грн, а повышенная - 1250 грн, для учащихся вузов III-IV уровня аккредитации, а также научных учреждений обычная составит 1300 грн, а повышенная - 1660 грн.

Социальная же стипендия для детей-сирот и лишенных родительской опеки детей, а также для лишившихся родителей в период учебы, в т.ч. ПТУ – 1180 грн, а в вузах - 2360 грн. При этом стипендия Президента Украины для студентов ПТУЗ - 1420 грн, для студентов вузов третьего уровня аккредитации - 2130 грн, вузов III-IV уровня аккредитации и научных учреждений - 2720 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин принял решение повысить стипендии студентам.