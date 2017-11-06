Кабмин предлагает перенести рассмотрение Бюджета-2018 на следующую неделю, - Кубив

Об этом сообщил в понедельник, 6 ноября, во время заседания согласительного совета парламента вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Он также напомнил, что на этой неделе в парламент будут внесены изменения по распределению бюджетных средств по субсидиям на 2017 год.

Вместе с тем рассмотрение законопроекта о бюджете на 2018 год, нужно рассматривать после рассмотрения бюджетным и налоговым парламентскими комитетами. Поэтом правительство предлагаем перенести рассмотрение законопроекта №7000 на следующую неделю, - пояснил он, уточнив, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о распределении бюджетных средств в текущем году позволит направить 7,6 миллиардов гривен на субсидии и льготы по коммунальным платежам для населения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий сегодня на согласительной совете глав фракций и руководителей комитетов заявил, что Верховная Рада Украину начнет текущую пленарную неделю с рассмотрения двух избирательных кодексов и внесения изменений в государственный бюджет на 2017 год.