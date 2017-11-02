Украина уменьшила запасы газа в ПХГ

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Согласно сведениям, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 11,39 млн куб. м газа.

При этом в данных за, 31 октября, указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 18,79 млн куб. м, из Венгрии - 13,55 млн куб. м, из Польши - 3,75 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня, второе ноября, украинские ПХГ заполнены на 54 процентов.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", кроме информационной работы также на Буковине устроили осмотр 49 368 газовых приборов. Так, были изучены газовые приборы жителей. Известно, что ПАО "Черновцыгаз" приняло решение организовать месячник безопасного применения природного газа в быту.