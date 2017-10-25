11:59 25.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ляшко трижды выиграл в лотерею крупную сумму

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в этом году трижды выигрывал в лотерею крупные суммы.

Ляшко трижды выиграл в лотерею крупную сумму

Всего глава парламентской фракции выиграл 571 тысячу гривен. Об этом он указал в своей декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Таким образом, "счастливчику" удалось стать призером в лотерее компании "Украинская национальная лотерея" трижды и получить 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

При этом изменения в свою декларацию Ляшко внес 24 октября.

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины выигрыш в лотерею облагается налогом - 18% - отчислений в государственный бюджет Украины т 1,5% - отчисления на поддержку украинской армии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Ляшко задекларировал 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен наличными, а также коллекции монет, дорогие часы, крестьянские вилы, беговую дорожку и велотренажер.

Также стало известно, что Ляшко приобрел дом и два земельных участка под Киевом за 15 миллионов гривен.


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