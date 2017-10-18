13:32 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин разорвал еще одно соглашение с Россией

Кабинет министров Украины в среду, 17 октября, прекратил действие еще одного соглашения с Российской Федерацией в военной сфере.

Кабмин разорвал еще одно соглашение с Россией

Соглашение предусматривало сотрудничество в сохранении специализации военных предприятий. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Соглашение действовало с 21 декабря 2000 года и предусматривало, что Украина и Россия способствуют сохранению производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе Кабинет министров Украины принял постановление "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.


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