Кабмин разорвал еще одно соглашение с Россией

Соглашение предусматривало сотрудничество в сохранении специализации военных предприятий. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Соглашение действовало с 21 декабря 2000 года и предусматривало, что Украина и Россия способствуют сохранению производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе Кабинет министров Украины принял постановление "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.