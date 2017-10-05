Курс гривны в четверг опустился до 26,7 - НБУ

100 долл - 2680,8805 грн;

100 евро - 3138,5438 грн;

10 российских рублей - 4,6091 грн.

При этом регулятор установил на 5 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1091,443948;

Серебро - 14,260687;

Платина - 783,006403;

Палладий - 802,753261.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 4 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2670,4193 грн;

100 евро - 3138,5438 грн;

10 российских рублей - 4,6091 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.