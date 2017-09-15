Наличный доллар в пятницу вырос до 26,32 гривен

Наличный евро также набрал копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,32 гривен, а евро можно купить по 31,45 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,75-26,17, продажи 26,20 - 26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0287, продажи - 26,3224 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,37-31,15, продажи - 31,20-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8361, продажи - 31,4545 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,490-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,183, продажи - 4,621 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 14 сентября 2017 года, наличный доллар увеличился на две копейки. Наличный евро набрал десять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,31 гривен, а евро можно было купить по 31,46 гривен за евро.