Розенко считает, что минимальная зарплата в четыре тысячи была бы обоснованной

Вместе с тем минимальная зарплата в размере четырех тысяч гривен является обоснованной. ьОб этом в среду, 13 сентября, в в эфире "Украинского радио", заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Он также напомнил, что еще недавно было заявление фракции "Блок Петра Порошенко" о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру четыре тысячи гривен.

Я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе, - сказал Розенко.

Напомним, Министерство финансов констатировало, что в проекте госбюджета заложено повышение с 1 января 2018 года минимальной зарплаты до 3 723 гривен, прожиточного минимума до 1 700 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что его ведомство примет проект бюджета на 2018 год уже 15 сентября.