Украинцы в августе взяли около 400 миллионов гривен "теплых кредитов"

Такие данные распространили в пресс-службе Госэнергоэффективности. Согласно данным – в прошлые месяцы размеры взятых гражданами кредитов составляли 68-130 миллионов гривен. Также в августе впервые за историю госпрограммы 133 ОСМД привлекли 32 миллиона гривен "теплых кредитов".

Это – вдесятеро больше, чем привлечено еще в августе 2016 г., когда ОСМД взяли в банках только 3,2 миллина гривен для энергоэффективных мероприятий.

Как сообщал УРА-Информ, правительство Украины планировало выделить на " теплые кредиты" 730 миллионов гривен.