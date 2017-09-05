11:19 05.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы в августе взяли около 400 миллионов гривен "теплых кредитов"

В течение августа 207 г. примерно шесть тысяч украинских семей решили взять 403 миллиона гривен на свои энергоэффективные мероприятия. 

Украинцы в августе взяли около 400 миллионов гривен

Такие данные распространили в пресс-службе Госэнергоэффективности. Согласно данным – в прошлые месяцы размеры взятых гражданами кредитов составляли 68-130 миллионов гривен. Также в августе впервые за историю госпрограммы 133 ОСМД привлекли 32 миллиона гривен "теплых кредитов".

Это – вдесятеро больше, чем привлечено еще в августе 2016 г., когда ОСМД взяли в банках только 3,2 миллина гривен для энергоэффективных мероприятий.

Как сообщал УРА-Информ, правительство Украины планировало выделить на " теплые кредиты" 730 миллионов гривен.


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