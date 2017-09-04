В Украине растет инфляция

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно словам Сологуба, его ведомство отметило непрогнозируемый темп инфляции на 40 процентов на четыре группы товаров. Цены на товарно-потребительскую корзину максимум достигнут предела повышения в 20 процентов, отмечает замглавы.

В июле цены в основном выросли на табачные и мясо-молочные продукты питания. В первом случае это плохие погодные условиями, из-за которых домохозяйства вынуждены были поднять цены.

Во втором случае это связано с скорым выходом Украины на рынки экспорта в мировую экономику. От того и ощущался внутренний дефицит товара и спрос на него немного увеличил цены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице цены на продукты с начала 2017 г. выросли на 15 процентов.