11:45 04.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине растет инфляция

Заместитель глав Национального банка Украины Дмитрий Сологуб утверждает, что в Украине в скором темпе растет индекс потребительских цен.

В Украине растет инфляция

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно словам Сологуба, его ведомство отметило непрогнозируемый темп инфляции на 40 процентов на четыре группы товаров. Цены на товарно-потребительскую корзину максимум достигнут предела повышения в 20 процентов, отмечает замглавы.

В июле цены в основном выросли на табачные и мясо-молочные продукты питания. В первом случае это плохие погодные условиями, из-за которых домохозяйства вынуждены были поднять цены.

Во втором случае это связано с скорым выходом Украины на рынки экспорта в мировую экономику. От того и ощущался внутренний дефицит товара и спрос на него немного увеличил цены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице цены на продукты с начала 2017 г. выросли на 15 процентов.


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