21:15 29.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина в следующем году должна вернуть МВФ 1,4 миллионов долларов

Украине в 2018 году должна вернуть Международному валютному фонду 1,4 миллионов долларов займа.

Украина в следующем году должна вернуть МВФ 1,4 миллионов долларов

При это за ближайшую "трехлетку" нужно перечислить обратно в Вашингтон более трех миллионов долларов. Как подсчитали журналисты РБК-Украина, в этом году Украина уже начала возвращать займы, которые правительство брало начиная с 2014 года.

При этом в правительства считаю, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом - это базовый сценарий для Украины, несмотря на промедление с реформами и отставанием от графика траншей по программе расширенного финансирования. Это необходимо для поддержки состояние валютных резервов, а также для погашения долга перед самим Фондом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ не меняет свои прогнозы относительно поступления средств Международного валютного фонда в текущем году.


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