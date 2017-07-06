Наличный доллар в четверг поднялся до 26,14 гривен

Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,14 гривен, а евро можно купить по 29,76 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00-26,00, продажи 26,00-26,25 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8421, продажи - 26,1394 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,20-29,35, продажи - 29,50-30,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,1384, продажи - 29,7584 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,300, продажи - 4,250 – 4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,073, продажи - 4,437 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 5 июля, наличный доллар повысился на копейку. Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, доллар вчера продавался по 25,77 гривен, а евро можно было купить по 29,67.