Европарламент проголосовал за увеличение квот на украинскую продукцию

Соответствующее решение поддержали 566 депутатов. Вместе с тем 96 были против и 28 - воздержавшихся. Как сказано на сайте Европарламента преференции будут введены на срок до трех лет в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

Вместе с тем заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook написала, что теперь решение должно быть утверждено Советом Евросоюза и это произойдет до конца месяца.

Напомн им, как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент поддержал соглашение о введении временных торговых преференций для нашей страны. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.