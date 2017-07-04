21:59 04.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Европарламент проголосовал за увеличение квот на украинскую продукцию

Депутаты Европейского парламента во вторник, 4 июля, проголосовали за увеличение объемов временных дополнительных торговых преференций для импорта украинской аграрной и пищевой продукции.

Европарламент проголосовал за увеличение квот на украинскую продукцию

Соответствующее решение поддержали 566 депутатов. Вместе с тем 96 были против и 28 - воздержавшихся. Как сказано на сайте Европарламента преференции будут введены на срок до трех лет в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

Вместе с тем заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook написала, что теперь решение должно быть утверждено Советом Евросоюза и это произойдет до конца месяца.

Напомн им, как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент поддержал соглашение о введении временных торговых преференций для нашей страны. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.


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