Нацбанк на четверг укрепил национальную валюту

Национальный банк Украины установил на четверг, 22 июня 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2602,3602 грн;
100 евро - 2900,8509 грн;
10 российских рублей - 4,3373 грн.
При этом регулятор установил на 22 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1039.572582;
Серебро - 13.813567;
Платина - 770.580559;
Палладий - 722.053256.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 21 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2603,4880 грн;
100 евро - 2904,4512 грн;
10 российских рублей - 4,4444 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.
Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.