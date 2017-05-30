14:50 30.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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По украинским ТЭС развозят 400 вагонов угля из ЮАР

В морском порту "Южный" в Одесской области 400 вагонов загрузили углем из Южноафриканской республики.

По украинским ТЭС развозят 400 вагонов угля из ЮАР

Об этом сообщает глава "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

Как отмечается, уголь направят на украинские теплоэлектростанции.

Также Балчун отметил, что в нашей стране начали подготовку к отопительному сезону 2017-2018.

По его словам, на Приднепровскую ТЭС погружено 145 вагонов, на Криворожской ТЭС - 155, на Луганскую ТЭС - 109 вагонов грузового подвижного состава. При этом уголь в 75 тыс. тонн планируется вывезти до шестого июня, подчеркнул Балчун.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедший календарный год с оккупированных территорий вывозился преимущественно каменный уголь. В 2016 году с Донбасса в Украину было доставлено 11,8 миллиона тонн угля и 1,3 тысячи тонн кокса.


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