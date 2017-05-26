МВФ назвал свои условия получения Украиной следующего транша

Необходимо также оживление приватизации и обеспечение конкретных результатов антикоррупционных усилий. Такие условия в пятницу, 26 мая, озвучила миссия организации по итогам своей работы в Украине.

Как сказано в заявлении МВФ, достигнут существенный прогресс в общем понимании определяющих компонентов этих мероприятий, однако дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах с тем, чтобы текст соответствующих законопроектов отражал это понимание и в целом соответствовал цели реформы.

Представители Фонда также отметили, что экономика Украины продолжает свое восстановление, с ожидаемым ростом на уровне более 2%, а реализация налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики позволяет обеспечить соблюдение целей, определенных для 2017 года.

Напомним, в четверг, 25 мая, миссия завершила свою работу в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, 5 апреля Украина получила от МВФ четвертый транш в один миллиард долларов. А до конца 2017 года Украина может получить еще три транша от МВФ на общую сумму 4,4 миллиарда долларов.