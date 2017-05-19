Украина будет подавать апелляцию "по российским" еврооблигациям, - Данилюк

В ближайшее время Министерство финансов Украины планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску Российской Федерации к Украине по еврооблигаций на три миллиарда долларов.
Скорее всего это будет 10 июня. Об этом в четверг, 18 мая, рассказал журналистам глава украинского финансового ведомства Александр Данилюк.
При этом министр уточнил, что этот срок соответствует ранее намеченным, добавив, что он может быть сдвинут в пределах одного дня.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на три миллиарда долларов. В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора.
Кроме того, в нем отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться. Суд дал разрешение на подачу апелляции.