В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова

Об этом передает "Радио Свобода".

Сообщается, что пришли поддержать украинского политзаключенного такие артисты как Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие деятели культуры и искусства.

В свою очередь те, кто не смог присутствовать на концерте, прислали свои обращения в защиту Сенцова или слова поддержки. Среди них – режиссеры Аскольд Куров, Андрей Плахов, Виталий Манский, Антон Долин, музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк, Алексей Паперный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

По время мероприятия продемонстрировали фрагменты фильма "Процесс" Аскольда Курова о деле, по которому осудили Сенцова, а также предстаили проект "Рассказы" — видеозаписи чтения рассказов Олега Сенцова.

В Интернете концерт транслировали некоторые российские и украинские СМИ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",