15:54 07.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198346:labazovych

В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова

Вчера вечером, шестого июля в Москве в зале общества "Мемориал" прошел концерт в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в России.

В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова

Об этом передает "Радио Свобода".

Сообщается, что пришли поддержать украинского политзаключенного такие артисты как Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие деятели культуры и искусства.

В свою очередь те, кто не смог присутствовать на концерте, прислали свои обращения в защиту Сенцова или слова поддержки. Среди них – режиссеры Аскольд Куров, Андрей Плахов, Виталий Манский, Антон Долин, музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк, Алексей Паперный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

По время мероприятия продемонстрировали фрагменты фильма "Процесс" Аскольда Курова о деле, по которому осудили Сенцова, а также предстаили проект "Рассказы" — видеозаписи чтения рассказов Олега Сенцова.

В Интернете концерт транслировали некоторые российские и украинские СМИ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


Поделиться
Читайте также:
 
В ОБСЕ осудили законопроект о блокировке сайтов в Украине Цукерберг вышел на третье место в рейтинге миллиардеров Bloomberg В Киеве произошло смертельное ДТП, есть погибший - ФОТО В Харькове загорелась многоэтажка, спасены 24 человека
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив