Самойлова вместо Евровидения поедет с концертом в Крым

Команда певицы подтвердила, что ведутся переговоры о ее выступлении в аннексированном Россией полуострове. Как сообщила в понедельник, 24 апреля, в пресс-службы российской певицы, она будет выступать в Севастополе.

На сегодняшний день все подтверждено, планируется, что Юля споет там 9 мая две или три песни, – пояснили в пресс-службе.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины отказалась пускать исполнительницу на конкурс, запретив ей въезд на три года.

При этом организаторы "Евровидения-2017" предложили Самойловой спеть дистанционно.

Как сообщал УРА-Информ, российский "Первый канал" отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении-2017", а затем и от трансляции конкурса в России.