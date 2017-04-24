23:28 24.04.2017 | Культура | Новости
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Самойлова вместо Евровидения поедет с концертом в Крым

Российская певица Юлия Самойловой, которую в Москве выдвинули для участие в "Евровидении-2017", вместо международного конкурса поедет на концерты в Крым.

Самойлова вместо Евровидения поедет с концертом в Крым

Команда певицы подтвердила, что ведутся переговоры о ее выступлении в аннексированном Россией полуострове. Как сообщила в понедельник, 24 апреля, в пресс-службы российской певицы, она будет выступать в Севастополе.

На сегодняшний день все подтверждено, планируется, что Юля споет там 9 мая две или три песни, – пояснили в пресс-службе.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины отказалась пускать исполнительницу на конкурс, запретив ей въезд на три года.

При этом организаторы "Евровидения-2017" предложили Самойловой спеть дистанционно.

Как сообщал УРА-Информ, российский "Первый канал" отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении-2017", а затем и от трансляции конкурса в России.


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