Киев стал в многочисленных пробках

По данным сервиса Google Maps сейчас на правом берегу столицы движение осложнено. Так в пробках стоят машины на проспекте Победы, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, на улицах Саксаганского, Жилянской, Большой Житомирской, Прорезной, Набережном шоссе, в районе "Шулявского моста", по улице Елены Телиги, на проспекте Валерия Лобановского, а также на Подоле и в районе "Куреневского рынка".

Кроме того, скопление машин наблюдается в районе станций метро "Лыбедская", "Золотые ворота", "Лукьяновка", "Голосеевская", "Площадь Льва Толстого".

В то же время на левом берегу Днепра пробки образовались в районе "Дарницкой площади", а также возле станций метро "Левобережная" и "Черниговская".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня утренние пробки практически достигли отметки в семь баллов. По состоянию на десять часов утра движение было затруднено в районе бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, особенно в районе метро "Политехнический институт" и пересечении с улицей Вячеслава Черновола, по направлению к центру.