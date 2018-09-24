20:16 24.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев стал в многочисленных пробках

В Киеве под вечер понедельник, 24 сентября, вновь образовались многочисленные пробки на дорогах.

Киев стал в многочисленных пробках

По данным сервиса Google Maps сейчас на правом берегу столицы движение осложнено. Так в пробках стоят машины на проспекте Победы, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, на улицах Саксаганского, Жилянской, Большой Житомирской, Прорезной, Набережном шоссе, в районе "Шулявского моста", по улице Елены Телиги, на проспекте Валерия Лобановского, а также на Подоле и в районе "Куреневского рынка".

Кроме того, скопление машин наблюдается в районе станций метро "Лыбедская", "Золотые ворота", "Лукьяновка", "Голосеевская", "Площадь Льва Толстого".

В то же время на левом берегу Днепра пробки образовались в районе "Дарницкой площади", а также возле станций метро "Левобережная" и "Черниговская".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня утренние пробки практически достигли отметки в семь баллов. По состоянию на десять часов утра движение было затруднено в районе бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, особенно в районе метро "Политехнический институт" и пересечении с улицей Вячеслава Черновола, по направлению к центру.


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