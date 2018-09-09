15:51 09.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичных маршрутках опасно: мужчина с ножом угрожал пассажирам - ФОТО

В Киевских маршрутках не только дорого ездить, но и опасно. В одном из маршрутных такси мужчина с ножом напал на пассажира, пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

В столичных маршрутках опасно: мужчина с ножом угрожал пассажирам - ФОТО

Как сообщают правоохранители, на проспекте Мира в маршрутке пьяный мужчина вел себя неадекватно. Один из пассажиров сделал ему замечание, после чего тот нанес ему ножевое ранение в живот.

На месте инцидента работали врачи, после чего госпитализировали пострадавшего в больницу с колото-резаной раной. Правонарушитель был задержан на месте преступления.

Также сообщается, что следственный отдел Днепровского управления полиции открыл уголовное производство УК Украины за хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Подольском районе нетрезвый уголовник зарезал своего товарища. По предварительной информации, между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого злоумышленник ударил оппонента острым предметом в грудь. Пострадавший с колото-резаным ранением госпитализировали в больничное учреждение.


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