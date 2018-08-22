20:32 22.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на День независимости в работе метро произойдут изменения

В Киеве 24 августа, в День независимости в работе метро произойдут некоорые изменения.

В Киеве на День независимости в работе метро произойдут изменения

Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, в частности, в пятницу с утра и до окончания военного парада:

на станции "Крещатик" закроют только вход/выход на улицу Институтской и Аллеи Небесной сотни;

станцию "Майдан Незалежности" закроют на вход и выход.

При этом переход между этими станциями будет работать.

Кроме этого, работу метро продлят на время празднования и концерта.

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 02:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, сегодня с 18:45 и до окончания репетиции парада ко Дню независимости будет запрещено движение транспорта на улице Большой Васильковской (от улицы Жилянской до улицы Хрещатик) - на Бессарабской площади - по улице Крещатик, на Майдане Независимости - улице Крещатик до Европейской площади.

Кроме того, как сообща УРА-Информ, до 24 августа включительно в Киеве в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины будет запрещена парковка. В частности, нельзя будет парковаться на бульваре Леси Украинки, Владимирском проезде, улицы Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.


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