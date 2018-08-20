КГГА взыщет компенсацию с дорожной компании за повреждение асфальта после ливня

Об этом в понедельник, 20 августа, заявил городской голова Киева Виталий Кличко. При этом его заместитель Петр Пантелеев отметил, что во время выполнения работ по прокладке коммуникационных сетей около новостройки на улице Антоновича, 44, подрядчик не выполнил в должной мере работы по отводу воды, из-за чего поток воды после дождя попал в котлован, что и привело к обрушению асфальта.

Виталий Кличко поручил профильным службам администрации проанализировать все участки, которые могут быть подвержены подобным разрушениям во время дождя, и провести экспертизу повреждений на улице Антоновича.

В свою очередь председатель Голосеевской районной государственной администрации Натальи Бондарь заверила, что движение транспорта по улице Антоновича восстановлено.

Благодаря усилиям "Киевавтодора" повреждения проезжей части за ночь были ликвидированы", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 августа в центре Киева на улице Антоновича после большого ливня прямо посреди дороги провалился асфальт на проезжей части. Из-за этого было перекрыто движение автомобилей.