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В центре Киева в четверг ограничат движение транспорта

В четверг, 16 августа, в Киеве по главной улице Крещатику будет закрыто движение транспорта.

В центре Киева в четверг ограничат движение транспорта

Начиная с десяти часов вечера и до полуночи тут пройдет репетиция парадных расчетов ко Дню Независимости Украины. Как сообщил департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, в связи с чем движение автобусов маршрута №114 будет организовано:

от улицы Милославской до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского;

от железнодорожного вокзала "Центральный" - улица Симона Петлюры - бульвар Тараса Шевченко (разворот на пересечении с улицы Пушкинской) - бульвар Шевченко - улица Владимирская - Владимирский проезд - улица Большая Житомирская - улица Владимирская – бульвар Шевченко - улица Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".

Движение автобусов маршрута №24 организуют следующим образом:

от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";

от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на взлетной полосе государственного предприятия "Антонов" в Гостомеле состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Как сообщает президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, в параде, который пройдет в Киеве, впервые примут участие женщины-военнослужащие.


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