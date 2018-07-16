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В Киеве горел хостел, пострадали шесть человек - ФОТО

В Киеве в ночь на понедельник, 15 июля, горел хостел.

В Киеве горел хостел, пострадали шесть человек - ФОТО

В результате инцидент шесть человек пострадали во время пожара. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, одна из пострадавший от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.

В ГосЧС так же рассказали, что информация о возгорании в двухэтажном здании на улице Кибальчич поступила около восьми часов вечера. Уже на месте происшествия спасатели установили, что огонь охватил площадь в сто квадратных метров.

Вместе с тем через пол часа пожар был полностью ликвидирован.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливает следствие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве возле станции метро " Выдубичи" произошел пожар. Тут горели складские помещения. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.


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