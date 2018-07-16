Кличко заявил о намерении вновь баллотироваться на пост городского головы Киева

Об этом политик сообщил в понедельник, 16 июня, в интервью изданию "Новое время". При этом столичный градоначальник напомнил, что он в этой должности уже четыре года.

За это время сделано многое, а главное - толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца, – пояснил Кличко.

Напомним, Виталий Кличко является городским головой Киева и главой Киевской городской государственной администрации с июня 2014 года.

Как сообщал УРА-Информ, Кличко задекларировал 5,1 миллионов гривен доходов в 2017 году. Как сказано в данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, из 5 140 932 гривен, заработанных столичным градоначальником 4 942 422 гривен доходов от роялти.