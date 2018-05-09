В Киеве задержали мать погибшей регионалки Бережной - ФОТО

Как сообщает Главком, задержание произошло во время акции "Бессмертный полк". Причиной этому послужило то, что на ее одежде была замечена запрещенная украинским законодательством "георгиевская" лента. В частности, указанный символ Россия использует для антиукраинской пропаганды во время военной агрессии в Крыму и на Донбассе, а также для популяризации СССР и тоталитарного прошлого.

По предварительным сведениям, сначала нарушительница порядка сопротивлялась, однако правоохранителям все же удалось поместить Бережной к автомобилю патрульной полиции.

Стоит добавить, что Ирина Бережная известна своими антиукраинскими публикациями в соцсетях и регулярными выступлениями на российском телевидении. Погибла 5 августа 2017 в ДТП в Хорватии. При этом, ее мать Елена Бережная известна заявлениями о "терроре русскоязычного населения" в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве стартовала акция протеста "Бессмертный полк". Участники несут портреты погибших во Второй мировой войне. Акция пройдет от Арсенальной до площади Славы.