На столичном Майдане Независимости начали сносить МАФы - ФОТО

Основанием для демонтажа конструкций стало решение Киевской городской государственной администрации, принятое в связи с окончанием срока аренды. Как пояснил сегодня утром директор коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Андрей Андреев, владельцы МАФов имели разрешение на пользование ими только на пять лет.

Оно закончилось еще в прошлом году и владельцы должны были самостоятельно убрать сооружения. Вместе с тем они этого не сделали, и сегодня местные власти пришли для демонтажа, - пояснил он, добавив, что с 1 марта начнется капитальный ремонт этого подземного пешеходного переходов.

Он также отметил, что все демонтированные сегодня конструкции будут отправлены на штраф-площадку.

В то же время начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля отметил, что во время демонтажа движение по подземному переходу будет частично ограничено, это займет около двух дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в КГГА ранее заявили, что планируют убрать МАФы и в подземном переходе на Майдане Независимости, там насчитали более 120 незаконных торговых точек.