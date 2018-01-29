18:53 29.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная полиция задержала подозреваемого в смертельной стрельбе

Сотрудники уголовного розыска полиции города Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта возле станции метро Берестейская, 29 января.

Столичная полиция задержала подозреваемого в смертельной стрельбе

Такие сведения сообщил глава управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, преступник оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. В частности, мужчина ранее работал в частной охранной фирме и в прошлом имел проблемы с законом из-за краж.

В настоящее время правонарушителя доставили в управление полиции, где с ним работают следователи дела. 

"У подозреваемого изъято оружие для отстрела резиновыми пулями, которое, вероятно, использовалась во время убийства", - подчеркнул Крищенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неподалеку от Святошинского суда в Киеве произошла стрельба, в результате которой получили травмы несколько человек. 

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