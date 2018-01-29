Столичная полиция задержала подозреваемого в смертельной стрельбе

Такие сведения сообщил глава управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, преступник оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. В частности, мужчина ранее работал в частной охранной фирме и в прошлом имел проблемы с законом из-за краж.

В настоящее время правонарушителя доставили в управление полиции, где с ним работают следователи дела.

"У подозреваемого изъято оружие для отстрела резиновыми пулями, которое, вероятно, использовалась во время убийства", - подчеркнул Крищенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неподалеку от Святошинского суда в Киеве произошла стрельба, в результате которой получили травмы несколько человек.