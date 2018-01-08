Киевляне просят Кличко запустить новый вид транспорта

Столичные граждане зарегистрировали соответствующую петицию. В ней предлагается запустить в работу линию скоростного трамвая от остановки "Площадь Победы" до остановки "Дворец Спорта" под землей. Таким образом, можно будет облегчить нагрузку на дорожные пути улиц Саксаганского и Жилянской. Наземная прокладка трамвайного пути в центре города, особенно в его исторической части просто невозможна, а потому предлагается вариант сделать это под землей.

Переход трассы в подземную часть может быть организован сразу после станции "Площадь Победы". Петиция должна набрать 25 тыс голосов, чтобы ее взяли на рассмотрение в кабинете мэрии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по причине проведения аварийных работ по восстановлению Новодарницкого канализационного коллектора маршрут трамвая №8 был закрыт.