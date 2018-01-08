13:55 08.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевляне просят Кличко запустить новый вид транспорта

 Киевляне обратились в Киевский городской совет с просьбой организовать работу подземного трамвая. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Киевляне просят Кличко запустить новый вид транспорта

Столичные граждане зарегистрировали соответствующую петицию. В ней предлагается запустить в работу линию скоростного трамвая от остановки "Площадь Победы" до остановки "Дворец Спорта" под землей. Таким образом, можно будет облегчить нагрузку на дорожные пути улиц Саксаганского и Жилянской. Наземная прокладка трамвайного пути в центре города, особенно в его исторической части просто невозможна, а потому предлагается вариант сделать это под землей.

Переход трассы в подземную часть может быть организован сразу после станции "Площадь Победы". Петиция должна набрать 25 тыс голосов, чтобы ее взяли на рассмотрение в кабинете мэрии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по причине проведения аварийных работ по восстановлению Новодарницкого канализационного коллектора маршрут трамвая №8 был закрыт. 

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