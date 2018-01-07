В каком районе Киева проживает наибольшее количество субсидиантов

Выяснилось, что наибольшее количество киевлян, которые получают субсидию проживают в Днепровском и Деснянском районах Киева. Общее количество оплат вместе с субсидиями тут составляет 14 процентов. Меньше всего субсидиантов концентрируется в Печерском районе - всего три процента. Всего же количество граждан столицы, которые получают субсидию составляет 271,6 тыс домохозяйств, что на 15 процентов больше, чем в 2016 году.

Средний размер киевской субсидии составил 400 гривен, наиболее высокий показатель субсидии был зафиксирован в Святошинском районе столицы - 778 гривен. В течение 11 месяцев прошлого года субсидии для оплаты ЖКУ были назначены для 382,1 тыс. домохозяйств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы не обязаны и не будут возвращать деньги за проплаченные государством субсидии в 2018 году.