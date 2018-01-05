Столичный транспорт в Рождественскую ночь будет продлен на три часа

Фуникулер будет работать до двух часов ночи. Об этом в пятницу утром, 5 января, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. Согласно сообщению,

7 января также начиная с 12 часов до трех часов дня будут изменены пути следования троллейбусных маршрутов №№ 6,16,18.

Вместе с тем троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать с изменениями от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", маршрута № 16 – от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода, а маршрут № 18 будет курсировать от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Вместе с тем, в КГГА отметили, что автобусы маршрута №№ 24, 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Также в Рождественскую ночь продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси 150,155,157,166,181,182,183,193,208,220,433, 500,502,516,530,537,550,586.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в пятницу, 5 января, будет частично ограничено движение транспорта по некоторым мостам столицы. Это связано с ремонтными работами, при благоприятных погодных условиях. Как сообщает пресс-служба "Киевавтодор", сегодня начиная с 11 часов утра и до трех часов дня на Московском мосту и мосту через реку Десенка в направлении движения к жилому массиву Троещина будут проводится ремонтные работы.