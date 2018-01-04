08:15 04.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлян предупреждают о плохой видимости на дорогах

Ночью и утром в четверг, 4 января, в Киеве ожидается туман.

Киевлян предупреждают о плохой видимости на дорогах

На дорогах города видимость составляет 200-500 метров. В связи с чем киевлян и гостей столицы предупреждают о плохой видимости на дорогах.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, водителям рекомендуется во время управления автомобилем снизить скорость движения, включить при их наличии противотуманные фары совместно с ближайшим светом.

Необходимо также держать безопасное расстояние с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня небольшой дождь. Температура воздуха ночью и днем удержится на уровне 3-5 теплых градусов.

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