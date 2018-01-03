23:46 03.01.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100183341:Polishuk
В Киев машина на пешеходном переходе сбила двух девушек - ВИДЕО
В Киеве в среду вечером, 3 января, иномарка сбила двух девушек.
При этом инцидент произошел на пешеходном переходе. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля Ford на проспекте Вацлава Гавела наехал на двух 21-летних девушек.
Сам виновник аварии заявил, что якобы не заметил пешеходов, переходивших дорогу.
Пострадавших девушек скорая помощь увезла в больницу. Одна из них находится в тяжелом состоянии.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник вечером, 2 января, судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов врезался в иномарку. В результате аварии водителя Renaul в серьезными травмами увезли в больницу. При этом судья попытался сбежать с места происшествия, но люди не дали ему уехать.