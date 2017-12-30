В Борисполе задержан россиянин с поддельным паспортом Испании

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. По словам пограничников, злоумышленник регистрировался на рейс в Барселону. Кроме него задержаны еще двое иностранцев с поддельными паспортом и визой Испании и Канады.

Испанские документы использовал мужчина, который назвал себя гражданином Ирана. Он регистрировался на рейс в Милан.

В свою очередь гражданин Узбекистана был задержан из-за поддельной визы Канады во время регистрации пассажиров на рейс Киев-Франкфурт. 25 декабря в БорисполеВ были задержаны с поддельными документами граждане Ирака и Турции.

В данный момент сотрудники ГПСУ выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 15-летняя киевская школьница Владислава Демчук получила миллионный ID-паспорт - пластиковую карту, которая заменяет обычный бумажный.