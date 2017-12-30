14:32 30.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Борисполе задержан россиянин с поддельным паспортом Испании

Сотрудники Госпогранслужбы в международном аэропорту Борисполя заметили гражданина РФ, который очень нервничал и вел себя подозрительно. В связи с этим спецотряд принял решение проверить документы, в результате чего выяснилось, россиянин имел поддельную ID-карту гражданина Испании.

В Борисполе задержан россиянин с поддельным паспортом Испании

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. По словам пограничников, злоумышленник  регистрировался на рейс в Барселону. Кроме него задержаны еще двое иностранцев с поддельными паспортом и визой Испании и Канады.

Испанские документы использовал мужчина, который назвал себя гражданином Ирана. Он регистрировался на рейс в Милан.

В свою очередь гражданин Узбекистана был задержан из-за поддельной визы Канады во время регистрации пассажиров на рейс Киев-Франкфурт. 25 декабря в БорисполеВ были задержаны с поддельными документами граждане Ирака и Турции.

В данный момент сотрудники ГПСУ выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 15-летняя киевская школьница Владислава Демчук получила миллионный ID-паспорт - пластиковую карту, которая заменяет обычный бумажный.

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