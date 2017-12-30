Мы готовим в Киеве масштабные инфраструктурные изменения, - Кличко

Сам киевский мэр отчитался о проведенной работе дорог в столице в этом году. Так, его команде удалось провести ремонт 300 км автопутей. Всего же в Киеве насчитывается около 1667 км дорог, которые не ремонтировались уже 30-40 лет, при этом средний срок эксплуатации дороги составляет до 10 лет. Мэр пообещал провести оставшийся ремонт трети дорог, а также начать реализовывать большой проект по реконструкции инфраструктуры города Киева. Уже этой весной в столице начнут реконструкцию Шулявского путепровода совместно с китайскими инженерами.

Также будет проведена достройка Подольско-Воскресенского моста. И глобальный проект строительства метро на Троещину также будут реализовывать в 2018 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в Киеве начались реставрационные работы на Почтовой площади.