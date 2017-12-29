23:40 29.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве опять горят МАФы

В укранской столицы около автостанции Выдубичи неизвестные опять подожгли торговые МАФы. Об этом передает "Киев Оперативный".

В Киеве опять горят МАФы

Пожар возник около восьми часов вечера и сразу перекинулся на соседские торговые палатки. Очевидцы событий вызвали пожарные службы, а также бригаду сотрудников спасательных служб. На данный момент удалось ликвидировать огонь. Спасатели утверждают, что причиной возникновения огня мог быть внешний раздражитель, вероятно был совершен поджег. Информации о пострадавших или ущербе пока не поступало.

Напомним, что недавно в Киеве на Севастопольской площади - в ТЦ, который расположен под "куполом", снесли МАФы. В декабре коммунальные службы провели целый рейд по всему городу по ликвидации незаконно размещенных торговых точек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее около станции метро "Лесная" по улице Киото уже были снесены все МАФы

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