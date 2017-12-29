20:55 29.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев застыл в пробках

В Киеве по состоянию на шесть часов вечера зафиксированы 9-бальные пробки. Об этом передает Google Maps.

Киев застыл в пробках

Многокилометровые заторы образовались в направлении в районе станций метро “Театральная”, “Льва Толстого”, “Университет”, “Крещатик”, “Майдан Незалежности” и “Дворец спорта”. Столпотворение автомобилей и общественного транспорта можно наблюдать вдоль улицы Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах. Все стоит в направлении улицы Елены Телиги и Степана Бандеры в сторону Петровки, Воздухофлотском проспекте в сторону ЖД-вокзала.

В районе Индустриального путепровода до Караваевых Дач проблемы с движением продолжаются с часу дня из-за аварии на Вадима Гетьиана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее рекорд пробок в Киеве был зафиксирована восьмого декабря.

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