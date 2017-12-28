В Киеве произошла масштабная авария, после столкновения машина загорелась - ФОТО

На парковке возле гипермаркета Эпицентр столкнулись несколько машин. При этом после столкновения две машины загорелись.

Как сообщают очевидцы, вначале таксист Uber на Skoda Fabia въехал в грузовик. Легковушка от сильного удара загорелась и протаранила Opel. Огонь тут же перекинулся на вторую машину.

Вместе с тем грузовик потерял управление и врезался в бок Lexus, после чего уперся в столб.

Других подробностей пока не сообщает, как и нет сообщений о пострадавших и жертвах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 27 декабря, на трассе Киев-Чоп водитель транспортного средства Volkswagen Passat не учел дорожные условия, в результате чего наехал на патрульный автомобиль. На этот раз обошлось без жертв во время ДТП.