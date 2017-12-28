В Киеве произошла масштабная авария, после столкновения машина загорелась - ФОТО

В Киеве в четверг вечером, 28 декабря, произошла масштабная авария.
На парковке возле гипермаркета Эпицентр столкнулись несколько машин. При этом после столкновения две машины загорелись.
Как сообщают очевидцы, вначале таксист Uber на Skoda Fabia въехал в грузовик. Легковушка от сильного удара загорелась и протаранила Opel. Огонь тут же перекинулся на вторую машину.
Вместе с тем грузовик потерял управление и врезался в бок Lexus, после чего уперся в столб.
Других подробностей пока не сообщает, как и нет сообщений о пострадавших и жертвах.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 27 декабря, на трассе Киев-Чоп водитель транспортного средства Volkswagen Passat не учел дорожные условия, в результате чего наехал на патрульный автомобиль. На этот раз обошлось без жертв во время ДТП.