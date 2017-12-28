Киевляне задолжали за тепло почти четыре миллиарда

На данный момент киевляне должны за тепло 3,9 миллиардов гривен. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщила пресс-служба компании.

По данным ведомства, наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и ЖЭО столицы. Они должны 2,1 миллиардов гривен и 744 миллионов гривен соответственно.

Вместе с тем задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 100,6 миллионов гривен а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию - 604 миллионов гривен. При этом наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском и Деснянском районах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 декабря в "Киевэнерго" сообщили, что долг потребителей Киева за электроэнергию перед компанией составил более 800 миллионов ​​гривен.