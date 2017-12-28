22:15 28.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне задолжали за тепло почти четыре миллиарда

По состоянию на 1 декабря задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед "Киевэнерго" увеличилась на миллиард гривен.

Киевляне задолжали за тепло почти четыре миллиарда

На данный момент киевляне должны за тепло 3,9 миллиардов гривен. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщила пресс-служба компании.

По данным ведомства, наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и ЖЭО столицы. Они должны 2,1 миллиардов гривен и 744 миллионов гривен соответственно.

Вместе с тем задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 100,6 миллионов гривен а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию - 604 миллионов гривен. При этом наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском и Деснянском районах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 декабря в "Киевэнерго" сообщили, что долг потребителей Киева за электроэнергию перед компанией составил более 800 миллионов ​​гривен.

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