В Киеве пьяный водитель сбил ребенка на глазах у матери - ФОТО

Об этом сообщает Эспрессо.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, дорожное-транспортное происшествие произошло в Голосеевском районе Киева. Позже выяснилось, что сам водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

"Водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск", - рассказали правоохранители.

В данный момент водителм ДТП задержан.

Потерпевшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве по неизвестным пока причинам иномарка врезалась в отбойник. К счастью, во время аварии никто не погиб и не пострадал.