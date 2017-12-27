В Киеве пьяный водитель сбил ребенка на глазах у матери - ФОТО

В украинской столице сегодня, 27 декабря, водитель автомобиля Skoda Fabia въехал в торговый киоск, в результате чего сбил трехлетнюю девочку. Ребенок находился вместе с мамой возле магазина.
Об этом сообщает Эспрессо.
Как отметили сотрудники правоохранительных органов, дорожное-транспортное происшествие произошло в Голосеевском районе Киева. Позже выяснилось, что сам водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
"Водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск", - рассказали правоохранители.
В данный момент водителм ДТП задержан.
Потерпевшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве по неизвестным пока причинам иномарка врезалась в отбойник. К счастью, во время аварии никто не погиб и не пострадал.