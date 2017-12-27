Под Киевом чиновница получила взятку автомобилем

Чиновницу недавно задержали на получении второй части взятки.
Так, взятка была получена чиновницей за разрешение на МАФы. Под Киевом задержали чиновницу одного из сельсоветов, которая получила взятку автомобилем. Об этом сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.
Сообщается, что прокуратура, а также СБУ и полиции провели задержание секретаря бюджетной комиссии сельсовета Киевской области. Ее задержали на получении второй части взятки – взятка была в виде автомобиля марки Volkswagen Sharan и 5000 гривен. До этого она получила первую часть взятки – две тысячи долларов.
Как сообщал УРА-Информ, на Волыни на взятке погорел чиновник госпредприятия.