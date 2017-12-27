Под Киевом чиновница получила взятку автомобилем

Так, взятка была получена чиновницей за разрешение на МАФы. Под Киевом задержали чиновницу одного из сельсоветов, которая получила взятку автомобилем. Об этом сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

Сообщается, что прокуратура, а также СБУ и полиции провели задержание секретаря бюджетной комиссии сельсовета Киевской области. Ее задержали на получении второй части взятки – взятка была в виде автомобиля марки Volkswagen Sharan и 5000 гривен. До этого она получила первую часть взятки – две тысячи долларов.

Как сообщал УРА-Информ, на Волыни на взятке погорел чиновник госпредприятия.