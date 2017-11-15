В Киеве обнаружили уцелевший памятник Ленину - ФОТО

Об этом стало известно из сообщения на сайте Iloveobolon.kiev.ua.

Как отмечается, в данный момент на территории бывшего тепличного комплекса проходят подготовительные работы, во время которых была демонтирована часть сооружений бывшего тепличного хозяйства. По всей видимости, снести скульптуру "мирового пролетариата" рабочие не решились, оставив его на пустыре посреди мусора.

Кстати, это теперь последний в Киеве уцелевший памятник Ленину. Поскольку, ранее считалось, что последний памятник Ленину в столице был демонтирован 12 мая в Голосеевском районе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на Майдане Незалежности неизвестные лица уничтожили монумент Небесной Сотне.