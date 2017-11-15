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Киевский суд арестовал Владимира Найду без права залога

Шевченковский районный суд города Киева в среду, 15 ноября, применил меру пресечения сотруднику киевского сервисного центра при Министерства внутренних дел Владимиру Найде.

Киевский суд арестовал Владимира Найду без права залога

Суд отправил виновника смертельной аварии на улице Стеценко под стражу без права внести залог. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры.

Напомним, 13 ноября произошло ДТП на улице Стеценко в столице. По данным полиции, предварительно установлено, что водитель Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi. В результате аварии пассажир Mitsubishi получил смертельные травмы, а водитель - с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, виновнику дорожно-транспортного происшествия вчера сообщили о подозрении. Прокуратура подозревает его совершении преступления совершенного по статье Уголовного Кодекса Украины нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.


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