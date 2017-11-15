Киевский суд арестовал Владимира Найду без права залога

Суд отправил виновника смертельной аварии на улице Стеценко под стражу без права внести залог. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры.

Напомним, 13 ноября произошло ДТП на улице Стеценко в столице. По данным полиции, предварительно установлено, что водитель Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi. В результате аварии пассажир Mitsubishi получил смертельные травмы, а водитель - с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, виновнику дорожно-транспортного происшествия вчера сообщили о подозрении. Прокуратура подозревает его совершении преступления совершенного по статье Уголовного Кодекса Украины нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.