Кличко рассказал о плане возвращения заброшенных исторических зданий

Также власть планирует возвращать столичные достопримечательности в муниципальную собственность. Такие данные распространил мэр столицы В. Кличко. Сведения эти распространила пресс-служба главы города. Мэр города также добавил, что американцы, к примеру, ценят здания, которым уже около ста лет. Эти здания считаются огромной ценностью.

А в столице Украины есть здания, которым уже 200-300 лет, и из-за халатности приватизаторов они разрушаются. Поэтому сейчас работают над планом, который вынудит владельцев вкладывать средства в такие здания – отметил также Кличко.

Как сообщал УРА-Информ, на ул. Владимирская горел дом.