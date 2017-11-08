14:36 08.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100178496:mysnichenko

Кличко рассказал о плане возвращения заброшенных исторических зданий

На данный момент идет разработка плана, согласно которому столичных недобросовестных инвесторов заставят вкладывать деньги в сбережение исторических зданий.

Кличко рассказал о плане возвращения заброшенных исторических зданий

Также власть планирует возвращать столичные достопримечательности в муниципальную собственность. Такие данные распространил мэр столицы В. Кличко. Сведения эти распространила пресс-служба главы города. Мэр города также добавил, что американцы, к примеру, ценят здания, которым уже около ста лет. Эти здания считаются огромной ценностью.

А в столице Украины есть здания, которым уже 200-300 лет, и из-за халатности приватизаторов они разрушаются. Поэтому сейчас работают над планом, который вынудит владельцев вкладывать средства в такие здания – отметил также Кличко.

Как сообщал УРА-Информ, на ул. Владимирская горел дом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив