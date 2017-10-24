Полиция штурмом взяла Святошинский райсуд Киева - ВИДЕО

Полиция задерживает тех, кто забаррикадировал помещение суда. На данный момент силовики зачистили помещения и убрали все баррикады, однако в помещении выбиты окна.

Вместе с тем во время штурма правоохранители применяли слезоточивый газ. Сейчас здание суда и вся территория вокруг оцеплена силовиками.

В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил журналистам, что полиция задержала три десятка человек в здании суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 октября Николая Коханивского задержали правоохранители из-за конфликта с активистом Правого сектора Русланом Качмалой, который перерос в драку со стрельбой.

Накануне группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале Святошинского райсуда Киева, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения.