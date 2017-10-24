11:59 24.10.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100177095:Polishuk
Полиция штурмом взяла Святошинский райсуд Киева - ВИДЕО
Во вторник утром, 24 октября, силовики вынуждены были штурмом брать зал Святошинского районного суда города Киева, где сегодня суд продолжит избрать меру пресечения лидеру Добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому.
Полиция задерживает тех, кто забаррикадировал помещение суда. На данный момент силовики зачистили помещения и убрали все баррикады, однако в помещении выбиты окна.