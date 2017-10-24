11:59 24.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция штурмом взяла Святошинский райсуд Киева - ВИДЕО

Во вторник утром, 24 октября, силовики вынуждены были штурмом брать зал Святошинского районного суда города Киева, где сегодня суд продолжит избрать меру пресечения лидеру Добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому.

Полиция штурмом взяла Святошинский райсуд Киева - ВИДЕО

Полиция задерживает тех, кто забаррикадировал помещение суда. На данный момент силовики зачистили помещения и убрали все баррикады, однако в помещении выбиты окна.

Вместе с тем во время штурма правоохранители применяли слезоточивый газ. Сейчас здание суда и вся территория вокруг оцеплена силовиками.

В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил журналистам, что полиция задержала три десятка человек в здании суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 октября Николая Коханивского задержали правоохранители из-за конфликта с активистом Правого сектора Русланом Качмалой, который перерос в драку со стрельбой.

Накануне группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале Святошинского райсуда Киева, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения.


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