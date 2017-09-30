В киевском метро обнаружили труп мужчины

Такая информация была недавно распространена работниками dtp.kiev.ua. Согласно данным – возраст умершего человека составляет примерно 70 лет. А судя по наличию медпрепаратов в сумке у человека, мужчина имел некие хронические заболевания.

Однако, к сожалению, скорая оказалась безсильна помочь, мужчина умер ещедо их приезда – также говорится в сообщении. На данный момент на месте событий трудится патрульная полиция, а также работае оперативная группа, врачи.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в районе Святошино ранее был обнаружен труп человека с отрезанной головой.