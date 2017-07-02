В Киеве из-за кишечной инфекции закрыли 30% заведений общепита

Заболевания связаны с употреблением пищевых продуктов в заведениях общественного питания. Как сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы столицы, специалисты ведомства в рамках закона "Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности" провели сбор информации у операторов рынка о деятельности, связанной с реализацией пищевых продуктов, по месту внедрения их хозяйственной деятельности.

Целью таких проверок стала проверка санитарного состояния помещения, состояние работы оборудования, контактирующего с пищевыми продуктами, а также содержание в неповрежденном состоянии персонала заведения. По данным ведомства, после проверки и по рекомендации специалистов Главного управления, 30% заведений общественного питания временно прекратили свою деятельность для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков, - доложили в Госпотребслужбе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, число заболеваний на острую кишечную инфекцию в Киеве увеличилось до 29 человек.