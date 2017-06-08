В столице появится театр "Киев Модерн-балет"

Сейчас данный театр проводит деятельность, работая в составе "Киевского академического театра для детей и юношества". Однако вскоре данный театр должен быть выделен в автономное заведение – передали сегодня представители КГГА.

А сейчас данный театр, который возглавляет Раду Поклитару, выполняет свою работу в "Киевском театре оперы и балета". Но с учетом общественного признания заслуг и достижений этого коллектива решено выделить его в отдельный театр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице планировалось превратить "Зеленый театр" в специальный театр для пенсионеров.