15:17 08.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице появится театр "Киев Модерн-балет"

В Киеве хотели бы вскоре выделить работников театра "Киев Модерн-балет".

В столице появится театр

Сейчас данный театр проводит деятельность, работая в составе "Киевского академического театра для детей и юношества". Однако вскоре данный театр должен быть выделен в автономное заведение – передали сегодня представители КГГА.

А сейчас данный театр, который возглавляет Раду Поклитару, выполняет свою работу в "Киевском театре оперы и балета". Но с учетом общественного признания заслуг и достижений этого коллектива решено выделить его в отдельный театр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице планировалось превратить "Зеленый театр" в специальный театр для пенсионеров.


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