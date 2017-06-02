В выходные в столице состоится цветной забег

В это воскресенье, 4 июня, в столице состоится спортивно-массовое мероприятие "Цветной забег". Таким образом, он стартует в 10:00 на Контрактовой площади.
Об этом сообщают организаторы мероприятия в Facebook.
Как отмечается, дистанции 3 и 6 км будут раскрашены красками Холли и зажигательной музыкой.
Согласно словам организаторов, перед стартом состоится традиционная разминка с тренером и детский забег на 800м.
"Средства, вырученные с регистрации на детский забег, будут направлены на помощь детскому отделению онкогематологии Киевского областного онкодиспансера", – подчеркнули они.
При этом за самые неординарные образы-проявления и забавные костюмы будут вручать ценные призы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Подоле четвертого июня должны частично закрыть движение авто.