В выходные в столице состоится цветной забег

Об этом сообщают организаторы мероприятия в Facebook.

Как отмечается, дистанции 3 и 6 км будут раскрашены красками Холли и зажигательной музыкой.

Согласно словам организаторов, перед стартом состоится традиционная разминка с тренером и детский забег на 800м.

"Средства, вырученные с регистрации на детский забег, будут направлены на помощь детскому отделению онкогематологии Киевского областного онкодиспансера", – подчеркнули они.

При этом за самые неординарные образы-проявления и забавные костюмы будут вручать ценные призы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Подоле четвертого июня должны частично закрыть движение авто.