13:25 02.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В выходные в столице состоится цветной забег

В это воскресенье, 4 июня, в столице состоится спортивно-массовое мероприятие "Цветной забег". Таким образом, он стартует в 10:00 на Контрактовой площади.

В выходные в столице состоится цветной забег

Об этом сообщают организаторы мероприятия в Facebook.

Как отмечается, дистанции 3 и 6 км будут раскрашены красками Холли и зажигательной музыкой.

Согласно словам организаторов, перед стартом состоится традиционная разминка с тренером и детский забег на 800м. 

"Средства, вырученные с регистрации на детский забег, будут направлены на помощь детскому отделению онкогематологии Киевского областного онкодиспансера", – подчеркнули они.

При этом за самые неординарные образы-проявления и забавные костюмы будут вручать ценные призы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Подоле четвертого июня должны частично закрыть движение авто.


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